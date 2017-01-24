مجدلاني: إقرار قانون استفادة المتقاعدين من الضمان الصحي ينهي حقبة طويلة من الحرمان

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني أنه “لطالما سعينا من أجل إقرار مجموعة من التشريعات لتأمين الضمان الصحي للمواطنين حيث تمحورت مبادرة تيار وكتلة “المستقبل” حول التقاعد و التغطية الصحية الشملة واستفادة المتقاعدين من الضمان الصحي”.

وفي تصريح له، لفت مجدلاني إلى أن “برنامجنا الصحي يتناول الاقتراحات المتعلقة بالبطاقة الصحية وتأمين العناية الصحية بعد التقاعد وضمان الشيخوخة”، معتبراً أن “هذا القانون يشمل مجالين التغطية الصحية الشاملة الذي يناط تحقيقه في وزارة الصحة والتغطية الصحية للمتقاعدين ويناط تطبيقه في صندوق الضمان الصحي”.

اعتبر أنه “هذا القانون ينهي حقبة طويلة من الحرمان كان يواجهها كل موظف في القطاع الخاص الذي يمضي حياته مضمونا وعندما يصل إلى سن لتقاعد يفقد أي حق في الضمان الاجتماعي”، مؤكداً أن “هذا الوضع غير مقبول ويجب معالجته لوضع حد لهذه المأساة”.