متابعة التحقيق في ملف غوغل كاش ويوسف لم يحضر

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، تابع تحقيقاته اليوم في ملف “غوغل كاش”، واستجوب كلا من الموظفين في “اوجيرو” توفيق شبارو وكابي سميره، ولم يحضر المدير العام السابق ل”أوجيرو” عبد المنعم يوسف الذي قدم معذرة طبية تفيد أنه في إجازة في فرنسا من رئيس الحكومة حتى 19 آذار الحالي.
وكرر عنيسي دعوته الى جلسة تعقد في 29 آذار الجاري ، كذلك ترك بسندات إقامة أصحاب الشركات ايلي مطر، محمد بيطار وسركيس جوهرجيان.
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