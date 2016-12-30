وبلغت فاتورة علاج شوماخر قرابة 17 مليون دولار منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس ودخوله في غيبوبة، إذ اضطر إلى قضاء أشهر طويلة داخل المستشفى.

وكان شوماخر الذي حصد سبعة ألقاب عالمية، وحقق عددا من الأرقام القياسية، قد اعتزل في موسم 2012، في سباق البرازيل، حين حل في المرتبة السابعة..

وأصيب شوماخر، في 29 ديسمبر 2013، جراء الاصطدام بصخرة، أثناء ممارسة رياضة التزلج، ودخل في غيبوبة لم يستفق منها إلا في يونيو 2014.

المصدر: سكاي نيوز