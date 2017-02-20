مباراة كل نجوم NBA تنتهي بفوز نجوم المجموعة الغربية

فاز نجوم المجموعة الغربية في دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية على نجوم المجموعة الشرقية في مباراة كل النجوم بفارق 10 نقاط فقط وبنتيجة 192-182، وكان نجوم المجوعة الشرقية تقدموا في الربع الاول بفارق 5 نقاط قبل ان يعود الغربيون ويتقدموا مع نهاية الربع الثاني بفارق 5 نقاط وبواقع 92-97، لم يتغير الفارق في الربع الثالث الا ان الغربيون نجحوا في الربع الثالث من اضافة 5 نقاط اضافية الى الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 182-192. كان افضل مسجلي المجموعة الشرقية جيانيس انتيتوكونمبو 30 نقطة ، بينما سجل انطوني ديفيس 52 نقطة لمصلحة فريق المجموعة الغربية.

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