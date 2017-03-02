مباراة تكريمية لمايكل كاريك في نهاية الموسم

اعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي انه سيقيم مباراة تكريمية لنجم وسط الفريق مايكل كاريك في نهاية الموسم الجاري، احتفالاً بمرور 11 عاما على انضمامه الى الفريق.
وسيشارك في المباراة نجوم الفريق في العام 2008 الذين حققوا لقب الدوري الانكليزي الممتاز مثل ريان غيغز، بول سكولز وادوين فان دير سار، وفريق كل النجوم الذي سيضم ستيفن جيرارد بالإضافة الى عدد من نجوم الدوري الانكليزي الممتاز.
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
مارين لوبن تثير الجدل في ختام زيارتها الى لبنان
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
بري: الحوار والوفاق مصلحة لبنانية ولا بديل من الديمقراطية التوافقية
حقائق صادمة حول أسوأ كلمات المرور
Powered By Future Television s.a.l