مباراة تكريمية لمايكل كاريك في نهاية الموسم

اعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي انه سيقيم مباراة تكريمية لنجم وسط الفريق مايكل كاريك في نهاية الموسم الجاري، احتفالاً بمرور 11 عاما على انضمامه الى الفريق.

وسيشارك في المباراة نجوم الفريق في العام 2008 الذين حققوا لقب الدوري الانكليزي الممتاز مثل ريان غيغز، بول سكولز وادوين فان دير سار، وفريق كل النجوم الذي سيضم ستيفن جيرارد بالإضافة الى عدد من نجوم الدوري الانكليزي الممتاز.