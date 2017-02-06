مباراة الـ”سوبر بول”: نيو انغلند باتريوتس يتوج بلقب تاريخي

توج نيو انغلند باتريوتس بلقب بطل دوري كرة القدم الاميركية بعد فوزه بمباراة الـ”سوبر بول” على اتلانتا فالكونز 34-28 الاحد على ملعب “ان ار جاي ستاديوم” في هيوستن.

وكان التتويج الخامس لباتريوتس بمباراة الـ”سوبر بول” التي تجمع في نهاية الموسم بين بطلي اتحاد كرة القدم الاميركية “اي اف سي” والاتحاد الوطني لكرة القدم “ان اف سي”، تاريخيا لانها المباراة الاولى التي يحسم فيها اللقب بعد التمديد.

ولم يكن النهائي التاسع لبطل “اي اف سي” تقليديا على الاطلاق اذ كان متخلفا 3-28 في الربع الثالث، الا انه انتفض وعاد من بعيد ليدخل التاريخ كأول فريق ايضا يتخلف في الـ”سوبر بول” بفارق 10 نقاط او اكثر ثم يخرج فائزا في نهاية المطاف.

وسبق لنيو انغلند ان توج بطلا اعوام 2001 و2003 و2004 و2014، فيما فشل اتلانتا فالكونز في احرازه لقبه الاول في ثاني محاولة له بعد ان خسر ايضا مباراة الـ”سوبر بول” لموسم 1998 (تقام المباراة في اوائل العام التالي لكن اللقب يحتسب في العام الذي سبقه) امام دنفر برونكوز.

وكان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب من ابرز المهنئين لنيو انغلند بتغريده في حسابه على تويتر قال فيها: “يا لها من عودة وفوز رائعين”.

واشاد ترامب باصدقائه نجم باتريوتس توم برادي ومالك النادي بوب كرافت والمدرب بيل بيليتشيك “انهم الفائزون المطلقون”.

واصبح برادي (39 عاما) اول قائد هجوم، او ما يعرف بـ”كوورتر باك”، يتوج باللقب في خمس مناسبات، وهو اشاد بعد المباراة التاريخية بجهود الفريق بأكمله قائلاً: “نحن نحمي بعضنا البعض. لم نستسلم ابدا (في المباراة). كانت معركة قاسية. انهم (فالكونز) يملكون فريقا رائعا”.

وواصل: “احتاج الامر الى قوة ذهنية. سنتذكر ما جصل طيلة حياتنا”.