مبادرة جديدة من ليونيل ميسي باتجاه مستشفى سرطان الاطفال

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي يطلق مبادرة جديدة من اجل محاربة سرطان الاطفال، واضافت الصحيفة ان ميسي سيتعاون مع مستشفى سان خوان دي غور ومع جمعية نادي برشلونة في هذه الحملة التي ستبدأ في 15 شباط القادم، بعد يوم واحد من المواجهة التي ستجمع برشلونة مع باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا.

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