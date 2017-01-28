ما هي هدية ليندسي لوهان لأردوغان وزوجته؟ (صور)

ظهرت النجمة الأميركية ليندسي لوهان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان.
وجاء استقبال أردوغان وزوجته في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، حيث قامت لوهان بإهدائهما قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”.
وعلقت لوهان خلال الزيارة، قائلة: “تركيا قامت بما عجزت عنه العديد من دول العالم، 5 دول عظمى صاحبة حق النقض وعدت لكنها أخلفت بوعدها، هناك من يخاف من المجيء إلى تركيا بسبب الحملات الموجهة ضدها، لكنني أشعر بارتياح كبير هنا”، وفقًا لما نشرته وكالة “الأناضول”.
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