ما هي مفاجأة مايا دياب في 2017؟

تعرّف الجمهور العربي إلى النجمة مايا دياب من خلال الغناء منذ أن كانت إحدى نجمات فريق “فور كاتس” لكن قلّة هم من يدركون أنّ أول ظهور لها كان في برنامج الهواة استديو الفن عن فئة التقديم، فهي دخلت مجال الإعلام قبل دخولها مجال الغناء والتمثيل، لكن بعدما اشتهرت كفنانة عادت لتقدّم برامج عربية مهمة مثل “هيك منغني” و”اسألوا العرب”، فكيف ستكون عودتها لتقديم البرامج في العام الجديد؟

كانت نواعم قد أعلنت قبل عدة شهور أنّ النجمة مايا دياب تتلقى عدة عروض لتقديم برامج تلفزيونية لكن وردتنا بعض التفاصيل الجديدة حول ذلك إذ تشير لنا مصادرنا إلى أنّ مايا تستعد جدياً لتقديم برنامج جديد في عام 2017 ومن المحتمل أن تُقدّم برنامجيْن عوضاً عن الواحد.

وخلال الفترة الراهنة تقوم مايا بالمفاوضات النهائية قبل حسم قرارها والإعلان عنه رسمياً لجمهورها، وبحسب معلوماتنا إنّ برنامج مايا المقبل سوف يُعرض عبر شاشتيْن إحداهما لبنانية محلية والثانية عربية.

بالإضافة إلى ذلك تتفاوض مايا على تقديم برنامج عربي آخر على أن يكون في السنة التالية أي بعد انتهاء عرض برنامجها الأول الآنف ذكره.

وهنا لا بدّ من التطرّق إلى الإنجازات الإعلامية التي قامت بها مايا خلال عام 2016 قبل بداية العام الجديد، فمايا أطلت هذه السنة في برنامج “اسألوا العرب” عبر شاشة أم بي سي حيث استضافت العديد من النجوم مثل ماجد المصري، هيا الشعيبي، سعد الصغير واختتمت مايا الموسم الأخير من هذا البرنامج في الحلقة التي استضافت فيها الفنانة الشهيرة فيفي عبده وذلك في نهاية شهر أيار/ مايو، فماذا ستقدّم من جديد على صعيد البرامج في عام 2017؟

المصدر: نواعم