ما هي النصائح الصحية التي يجب على الصائم اتباعها؟

لشهر رمضان المبارك نكهتُه الخاصة في بيروت، فتلحظ في محال الحلويات كثرة اصناف الحلويات الشرقية المعروضة يقابلها كثافة في الطلب.

وتزدحم محال الحلويات، لتتنافس فيما بينها على تقديم اشهى الانواع من: داعوقية، وحلاوة الجبن، والقطايف بالجوز أو بقشطة وغيرها من الاصناف.

ويبلغ عدد ساعات الصوم في لبنان هذا العام اكثر من 19 ساعة، فما هي النصائح الصحية التي يجب على الصائم اتباعها عند افطاره؟

وللحلويات فؤائدها واضرارها بعد الفطور.

ولا يعني ارتفاع المبيعات في رمضان هذا العام ارتفاعا في الاسعار، هذا ما يؤكد عليه التجار الذين يشددون على التزامهم بتوجيهات وزارة الاقتصاد.

تقرير: علاء سرحال