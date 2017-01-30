ما هومصير شفاينشتايغرمع اليونايتد بعد تالقه في كأس الاتحاد ؟

كشف المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي جوزيه مورينيو عن مصير لاعبه الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر بعد أدائه الجيد حيث صنع هدفا وسجل اخر خلال فوز المانيو أمام ويغان في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال مورينيو :”نعم باستيان سيبقى، سوف ينضم لقائمة مانشستر في الدوري الأوروبي، بعد رحيل ديباي وشنايدرلين،فالان ليس لدينا العديد من لاعبو الوسط لذلك فإنه سوف يكون أحد خياراتنا”.

واضاف مورينيو:” أعتقد أنه سعيد الآن فهو مهني للغاية عندما كان لا يلعب، لدينا العديد من المبارايات والبطولات لذلك سوف يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لنا، أعتقد أنه لو لعب حتى 70 دقيقة سوف تكون صعبة عليه، لكن هذا جيد لكي يستعيد لياقته”.