ما لا تعرفه عن ملعب نهائي دوري ابطال اوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم غدا السبت إلى ملعب “ميلينيوم ستاديوم”، في مدينة “كارديف” الويلزية، حيث المباراة النهائية بدوري ابطال اوروبا بين فريقي ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي، وربما كثيرون لا يعرفون عن تاريخ هذا الملعب.

1-تم افتتاح ملعب ميلينيوم ستاديوم في عام 1999 وهو يتسع لحوالي 74.500 مشجع ، في حين جرى تطوير هذا الملعب المتميز على مدار السنوات الماضية بحيث أصبح في الوقت الحالي واحد من أفضل الملاعب في أوروبا.

2-ملعب ميلينيوم ستاديوم هو المقر الرئيسي لمنتخب ويلز للرجبي منذ افتتاحه ، كما يخوض منتخب ويلز لكرة القدم أغلب مبارياته هناك بين عامي 2000 و 2010.

3-سقف الملعب متحرك ويمكن إغلاقه ، حيث تستغرق هذه العملية حوالي 20 دقيقة ، مع الإشارة إلى أنه سيتم إغلاق سقف الملعب خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

4-ملعب ميلينيوم ستاديوم هو أكبر استاد مغطى في أوروبا ، وثاني أكبر ملعب مغطى في العالم بعد استاد دالاس كاوبوي لكرة القدم الذي يقع في مدينة تكساس.

5-ملعب ميلينيوم ستاديوم احتضن بين عامي 2001 و 2006 المباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنكليزي ، بسبب العمل في ذلك الوقت على بناء ملعب ويمبلي الجديد.

6-ملعب ميلينيوم ستاديوم احتضن العديد من البطولات الإنكليزية في تلك الفترة مثل كأس رابطة المحترفين الإنكليزية ونهائي كأس الدرع الخيرية وملحق الصعود والهبوط.

7-ملعب ميلينيوم ستاديوم استضاف مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي جرت في لندن 2012 ، من بينها مباراة تحديد المركز الثالث للرجال.

8-ملعب ميلينيوم ستاديوم يستضيف العديد من الرياضات الأخرى بجانب كرة القدم والرغبي مثل الملاكمة، سباقات السيارات، دوري الرغبي والكريكيت والحفلات الموسيقية.