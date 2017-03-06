ما علاقة الأسبرين بالسرطان والنوبات القلبية؟.. اليكم الجواب

أكدت دراسة طبية جديدة في الولايات المتحدة أن تناول حبة واحدة من الأسبرين يومياً لمن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، يمكن أن تخفض بصورة كبيرة خطر الإصابة بأمراض السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها موقع “دايلي ميل” واطلعت على تفاصيلها “العربية.نت”، أن الباحثين وجدوا بأن تناول حبة أسبرين واحدة يومياً يمكن أن تطيل العمر، وقد تحافظ على أرواح مئات آلاف البشر من المرضى الذين يعانون مخاطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يأخذون حبة أسبرين واحدة يومياً بعد أن يتجاوزوا سن الستين عاماً تصبح لديهم احتمالات أكبر من غيرهم أن يتجاوزوا سن الثمانين عاماً، وذلك بسبب انخفاض مخاطر إصابتهم بالجلطات وأمراض السرطان.