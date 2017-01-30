ما سرّ استمرار زواج ديفيد وفيكتوريا بيكهام؟

CENTURY CITY, CA - MAY 20: Professional soccer player David Beckham, wife Victoria Beckham and sons (L-R) Cruz, Romeo and Brooklyn Beckham arrive at the 27th Anniversary Sports Spectacular benefiting Cedars-Sinai Medical Genetics Institute at the Hyatt Regency Century Plaza on May 20, 2012 in Century City, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Sports Spectacular)
أكد نجم المنتخب الانكليزي السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام أن ما يجعل زواجه مستمراً مع زوجته المصممة فيكتوريا بيكهام هو الحب.
وقال خلال لقائه في برنامج ديزيرت آيلند ديسكس الذي تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن أسرته: “وحدة قوية… الناس يتحدثون عما “إذا كنا باقيين معاً لأننا علامة تجارية “علامة بيكهام التجارية”؟ بالطبع لا”.
وتابع النجم البالغ من العمر 41 عاماً: “نحن معاً لأننا نحب بعضنا البعض. نحن معاً لأن لدينا أربعة أبناء رائعين”.
يذكر أن الثنائي الاشهر متزج منذ العام 1999.
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