ما حقيقة وفاة جورج مايكل بجرعة مخدرات زائدة!؟

ذكر موقع “دايلي ميل” أن مصفف الشعر اللبناني فادي فواز، صديق النجم البريطاني جورج مايكل خضع للتحقيق وسط شكوك حول وفاته بجرعة مخدرات زائدة.

وذكر الموقع أن أي شخص زار ملك البوب في قصره قبل أسبوع من وفاة النجم سيخضع للتحقيق.

وكانت الشرطة سبق وأن أشارت إلى أن جثمان مايكل سيخضع للعديد من التحاليل للتأكد من سبب الوفاة الحقيقى، والوقوف على ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك عقاقير ساهمت فى الوفاة وهو الأمر الذى سيستغرق وقتا قد يصل إلى أسابيع وهو ما يؤكد أن سبب الوفاة لا يزال مجهولا حتى الآن.