ما حقيقة فيديو كيم كارداشيان الجريء الجديد؟

نفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قيامها بتصوير فيديو جنسي جديد.

وأشار موقع “ديلي ميل” البريطاني إلى أن ما يتم تداوله على الإنترنت هو نفسه الفيديو القديم الذي جمعها بحبيبها السابق راي عام 2003 وتم نشره عام 2007.

وأضاف أن كارداشيان قبلت بمبلغ 5 ملايين دولار كتسوية لتتنازل عن القضية التي رفعتها ضد الشركة التي نشرت هذا الفيديو بدون موافقتها.

وكانت أنباء تداولت مؤخرا في عدد من المواقع الفنية عن وجود فيديو مسرب يظهر كيم وهي ترتدي ملابس نوم وتتواجد على السرير وقيل أنه جزء من فيديو جنسي جديد.