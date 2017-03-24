ما حقيقة صورة سعد لمجرد المسربة من السجن؟

بعد المعلومات المتناقضة حول إطلاق سراح النجم المغربي سعد لمجرد من السجن في باريس، إنتشرت صورة مزعومة أنها له من داخل سجنه خلال ادائه الصلاة.

إنتشرت الصورة بشكل واسع على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنها للمجرد من داخل السجن، وفي المعلومات أن هذه الصورة أغضبت عائلة لمجرد الذين ينتظرون إطلاق سراح ابنهم، فالشائعات أصبحت تزعجهم أكثر من السابق ولا يستطيعون تجاهلها، اضافةً إلى أنهم يشكّون في حقيقة الصورة المزعومه أنها قد التقطت لسعد إذ لم تتضح الملامح جيداً في الصورة ولكن إن كانت الصورة حقيقية فإن عائلة لمجرد ستقيم دعوى بحق ملتقطها.

ولفت مصدر مقرب من عائلة لمجرد الى أنهم ينتظرون قرار إطلاق سراحه وأن الأخبار التي تُنشر باستمرار عنه تثير إزعاجهم وإزعاجه أيضاً.

وفي أحدث تطورات قضية اتهام لمجرد بالاغتصاب، ذكرت وسائل إعلامية مغربية أن محاميه سيقدم طلب إطلاق سراح جديد، بعد حصوله على أدلة جديدة تدعم وقف موكله، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أظهر خلوّ جسم المدعية من الحمض النووي لمجرد، ومن المتوقع إطلاق سراحه خلال الأيام القليلة المقبلة.