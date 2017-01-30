ما حقيقة سرقة ألبوم شيرين عبدالوهاب؟

بعد أزمتها نتيجة عفويتها بحق النجم المصري عمرو دياب والنجمة إليسا، وقعت شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة بعد تعرّض ألبومها للسرقة بالكامل.

وأكد المنتج ياسر خليل، المسؤول عن أعمال الفنانة المصرية، في تصريحات خاصة لـ”اتفرج” أنه “تم سرقة محتويات سيارته الخاصة من منطقة مدينة نصر، وبالتحديد من حي السفارات”.

وقال خليل إنه تم سرقة بعض الفلاشات من سيارته والتي تحمل بعض أغاني البوم شيرين الجديد، وكان من ضمن الأغاني أغنية هو ده، التي قامت بغنائها بالفعل في حفل زفاف الفنانة كندة علوش وعمرو يوسف.

وأشار إلى أنه يسابق الزمن تمهيدا لعرض الأغنية في القريب العاجل، حتى لا يضيع الجهد الكبير الذي بذلته شيرين في هذه الأعمال، واختتم حديثه: “الحمدلله على كل شيء”.