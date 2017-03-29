ما الذي جرى لوجه لديفيد بيكهام؟ اليكم التفاصيل

بعدما نشر ديفيد بيكهام نجم الكرة البريطاني السابق (41 سنة) هذه الصورة على حسابه بإنستغرام يوم الثلاثاء 28 آذار، وصفته تقارير صحافية بأنه بات يشبه الشيطان، وهذا يعني أن النساء بعد اليوم قد لا يفكرن في الإعجاب به ومطاردته كما يحدث عادة.

هذه الصورة ليست إلا جزءا من شخصيته التي سوف يظهر بها في الفيلم السينمائي المقبل الملك آرثر أسطورة السيف”، التي تتطلب أن يبدو بهذا الشكل.

وقد التقطت الصورة بأحد مواقع التصوير، حيث يبدو بيكهام بوجه مشوه وأسنان شنيعة المنظر، وهناك صور أخرى أثناء التصوير.

وأثار نشر الصورة ضجة في حساب بيكهام الذي يتابعه 34.5 مليون شخص، بين مصدق وغير مصدق، فهناك من أحب الوجه الجديد ورآه لطيفاً وهناك من قال تبا، ورفضه.

ويقوم على إخراج الفيلم صديق بيكهام المخرج غاي ريتشي، وسوف يعرض بدور السينما في وقت لاحق من هذا العام، بحدود مايو المقبل.

المصدر: العربية