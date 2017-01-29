ماينز يجُرّ اسود الفستيفالين لتعادل قاتل ليبعده عن ثنائي الصدارة

ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من فعاليات الدوري الالماني لكرة القدم “البوندسليغا ” ، نجح فريق ماينز بجر ضيفه فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-1 وذلك بعد مباراة مثيرة اقيمت على ارض ملعب أوبيل أرينا ليبتعد اسود الفستيفالين عن ثنائي الصدارة بعد تعثر جديد .

ففي الشوط الاول ، دخل فريق دورتموند الى اللقاء بسرعة وبسط السيطرة سريعاً حيث نجح لاعبوه في تحقيق مرادهم سريعاً حيث افتتح التسجيل نجم الفريق الدولي الالماني ماركو رويس في الدقيقة الثالثة ليؤكد سيطرة فريقه الذي حاول تسجيل المزيد من الاهداف في الشوط الاول لكن حارس ماينز تصدى للفرص لينتهي النصف الاول من المباراة بتقدم ابناء المدرب توخيل بنتيجة 1-0 .

وفي الشوط الثاني ، هدأت وتيرة المباراة قليلاً قبل أن يقلب اصحاب الارض الطاولة على الضيوف حيث بسطوا السيطرة على مجريات الشوط لكن دون اي خطورة تذكر رغم استحوذهم على الكرة الى ان الدقيقة 83 حيث خطف لاعب ماينز داني لاتزا هدف التعادل القاتل لينجح في ارضاخ فريق بوروسيا دوتموند للتعادل العادل وليبعده عن المنافسة على لقب البوندسليغا لهذا العام .