مانشيني مرشّح لتدريب آرسنال

أعلنت تقارير صحفية إنكليزية أن المدرب الإيطالي السابق لنادي مانشستر سيتي وإنتر ميلانو روبيرتو مانشيني مرشح لتدريب آرسنال في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنه في حال رحيل الفرنسي آرسين فينغر عن صفوف الغانرز، فإن مانشيني سيكون من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب آرسنال في الصيف المقبل.