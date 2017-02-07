مانشيني فكرة مطروحة على أجندة ميلان للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان طرح إسم المدرب روبيرتو مانشيني المدير الفني السابق للإنتر ليكون المدرب القادم للفريق في الموسم المقبل في حال تم التخلي عن المدرب الحالي فييتشينزو مونتيلا.

وأشارت التقارير إلى إدارة ميلان وضعت إسم مانشيتي، مدرب إنتر وغلطة سراي ومانشستر سيتي السابق على لائحة الأسماء التي قد تخلف مونتيلا في الموسم المقبل في حال لم يتأهل الفريق إلى أي بطولة أوروبية.