مانشستر يونايتد يُنهي صفقة غريزمان

أكَّدت تقارير صحفية أنكليزية، أن مانشستر يونايتد، أنهى فعليًا صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لينضم للفريق الإنكليزي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “Manchester Evening News” المقربة من مانشستر، إن “النادي، اقترب كثيرًا من إنهاء صفقة ضم أنطوان غريزمان، بحسب تأكيدات مصادر للصحيفة”.

وأضافت المصادر، أن “جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، على استعداد لتقديم 86 مليون جنيه إسترليني، وهو الشرط الجزائي للاعب الفرنسي، مع أتلتيكو مدريد”.

وأكدت المصادر، أن المقربين جدًا من اللاعب الفرنسي، يعتقدون أن كل شيء، تم إنهاؤه بالفعل.

ويأمل مانشستر يونايتد، في أن يُغير من شكله الهجومي الموسم المقبل، خاصة وأن هناك شكوكًا، لا زالت تحوم حول إمكانية استمرار زلاتان إبراهيموفيتش، وواين روني.

تأتي هذه التقارير، في ظل تأكيد اللاعب، قبل أيام أنه سعيد في أتلتيكو مدريد، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

لكن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قال في وقت سابق ، عن رحيل اللاعب: “نعم كل شيء قد يحدث؛ لأن هناك شرطًا جزائيًا”.