مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على نجم موناكو

ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية ان نادي مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع موناكو الفرنسي، للتعاقد مع نجمه الشاب برناردو سيلفا، ووضع على الطاولة 70 مليون جنيه استرليني، لضمان انتقال اللاعب إلى صفوف الشياطين الحمر الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب جوزيه مورينيو مقتنع تماما بإمكانيات اللاعب الشاب، وأبدى إعجابه الشديد بقدراته.

وكان نادي برشلونة الإسباني، قد وضع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تحت نظره، حيث سبق وأرسل مديره الرياضي روبرت فرنانديز لمشاهدة سيلفا، خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي.