مانشستر يونايتد يرصد بديل روني

ذكرت صحيفة “ذا دايلي ستار” البريطانية أنَّ نجم مانشستر يونايتد واين روني اقترب من الرحيل عن الفريق الصيف المقبل بعد العروض الكبيرة التي تلقاها من الدوري الصيني.

وأوردت الصحيفة أنَّ يونايتد بدأ البحث عن مهاجم جديد ليحل مكان روني الموسم المقبل.

وتشير التوقعات إلى سعي “الشياطين الحمر” إلى التعاقد مع مهاجم سلتيك الاسكوتلندي، الفرنسي موسى ديمبيلي.