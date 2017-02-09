مانشستر يونايتد يدرس مكافأة مورينيو

يفكر مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تمديد عقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، لمدة عام إضافي، نهاية الموسم الحالي.

ووقّع مورينيو على عقد تدريب مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم لمدة 3 سنوات، خلفا للمدرب الهولندي لويس فان غال.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة مان يونايتد تعتقد أن المدرب البرتغالي هو الرجل المناسب لاستعادة أمجاد قلعة “أولد ترافورد”.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا التفكير في تمديد عقد مورينيو لمدة موسم إضافي، رغم انتهاء 6 أشهر فقط من عقده.

وأشارت “ذا صن” إلى أن مورينيو لن يتقاضى أي مبالغ إضافية في حال تمديد التعاقد، علما بأنه يحصل على 12 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يسعى لتحقيق لقب البرمييرليغ مع مانشستر يونايتد خلال عامين، إلى جانب الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.