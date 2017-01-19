مانشستر يونايتد يجهّز لضربة كبيرة في الصيف

استمرت سوق الانتقالات الشتوية الحالية على هدوئها في الأيام الأخيرة، ولم يخرقها إلا الحديث عن صفقات متوقعة للصيف المقبل، وطبعاً آخر تطورات مسألة تمديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده مع برشلونة الإسباني، والتي تشغل الصحف يومياً.

ففي إنكلترا، كشفت صحيفة “ذي إندبندنت” أن مانشستر يونايتد يريد إشعال الانتقالات الصيفية المقبلة بضربة قوية ثانية بعد تلك التي أقدم عليها في الصيف الماضي بضم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي.

إذ بحسب الصحيفة، فإن النادي مستعد لإنفاق مبلغ 110 ملايين يورو، وهي قيمة فسخ عقد النجم الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت “ذي إندبندنت” أن ممثلي “غريزو” يجرون محادثات منذ مدة مع يونايتد حول هذه المسألة، مشيرة إلى أن اللاعب يرغب في اللعب إلى جانب مواطنه.

وفي المقابل، فإن الصحيفة ذاتها أكدت أن مدرب “الشياطين الحمر”، البرتغالي جوزيه مورينيو، يعتزم بيع المدافع لوك شاو.

من جهة أخرى، لا تزال محاولات ليون الفرنسي لضم الهولندي ممفيس ديباي تصطدم برفض يونايتد.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي الإنكليزي رفض عرضاً ثالثاً بقيمة 17 مليون يورو بعد الأول بـ 12 مليوناً والثاني بـ 15 مليوناً.