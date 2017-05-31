مانشستر يونايتد: دي خيا ليس للبيع

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي مانشستر يونايتد اوصل فكرة الى جميع المهتمين بحارس المرمى الاسباني ديفيد دي خيا ان اللاعب ليس للبيع في الوقت الحالي . وكان الفريق الانكليزي قد اوصل هذه الفكرة الى نادي ريال مدريد الذي يسعى الى ضم الحارس الاسباني الى صفوفه ، حيث اكد اليونايتد انه مستعد للدفاع من اجل الحفاظ على لاعبه . وكان دي خيا قريباً جداً من الانتقال الى السانتياغو بيرنابيو قبل عامين الا ان الصفقة انهارت ، ليبدأ الريال قبل فترة قصيرة ببروباغندا انتقال دي خيا الى السانتياغو بيرنابيو بهدف تسهيل فكرة انتقال الحارس الاسباني .

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