مانشستر سيتي يهدد حلم ريال مدريد

دخل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في السباق على ضم الهدف الرئيسي لريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية، اليوم الأحد، إن “مانشستر سيني، يريد ضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، لدعم هجوم الفريق، الموسم المقبل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتصالات بين ديبالا وممثلي السيتزنز، شهدت تطورًا في الأسابيع الماضية، حيث أكد مسؤولو اليوفي، للاعب أنهم سيقبلون بيعه في حالة وصول عرض رسمي، من مانشستر سيتي.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس، استقرت على بيع ديبالا لأحد فرق البرمييرليغ، وهو ما يمنح السيتي اليد العليا في حسم الصفقة، ويجعله يقترب من الجوهرة الأرجنتينية، أكثر من ريال مدريد.

ومضت تقول: “السيتي مستعد لدفع 21.3 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاستغناء عن أحد لاعبيه لليوفي، أو سداد 25.5 مليون إسترليني نقدًا في حال الموافقة على الصفقة”.

ووضع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ديبالا على رأس قائمة المطلوبين لديه، الموسم الجديد، في الوقت الذي يبدو فيه أن أيام الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في قلعة الاتحاد، أصبحت معدودة.

على الجانب الآخر، فإن زين الدين زيدان، مدرب الريال، يرغب في ضم ديبالا، في ظل حالة السخط الجماهيري على مستوى مواطنه كريم بنزيمة، وتمرد ألفارو موراتا، على دكة الاحتياط، ورغبته في الرحيل.