مانشستر سيتي يستغل أحزان برشلونة لحسم صفقة الموسم

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن إدارة مانشستر سيتي تعتقد أن نجم برشلونة ليونيل ميسي جاهز لترك فريقه الحالي والانتقال إلى السيتي، للعمل مجددا مع المدرب الإسباني غوارديولا.

وأضافت الصحيفة أن آمال مانشستر سيتي في التعاقد مع ميسي بعقد قيمته 100 مليون جنيه استرليني، ارتفعت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.

ويتواجد والد ميسي، الذي يعمل أيضا كمستشار لنجله، في برشلونة حاليا، لكن التقارير الصحفية تشير إلى عدم وجود رغبة في التحدث مع مسؤولي الفريق الكتالوني حول تمديد ترابط اللاعب بالنادي، علما بأن العقد الحالي للاعب الأرجنتيني ينتهي صيف العام المقبل.

وأشارت “ميرور” إلى صعوبة تقديم عقد جديد لميسي يتضمن حصوله على زيادة في راتبه السنوي الذي يبلغ حاليا 20 مليون جنيه استرليني صافية من الضرائب، خصوصا بعد تمديد عقدي نيمار ولويس سواريز، حيث تنص قوانين رابطة الدوري الإسباني على عدم السماح للأندية بإنفاق أكثر من 70 بالمائة من دخلها على عقود لاعبيها.

وأثارت الخسارة المهينة لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان 0-4 في دوري أبطال أوروبا، العديد من التساؤلات حول انتهاء حقبة الفريق الكتالوني بوجود ميسي الذي بات بعيدا عن التتويج بلقب المسابقة القارية للمرة الرابعة في مسيرته.

ونوّهت “ميرور” إلى الأنباء الواردة من اسبانيا، والتي تشير إلى وجود اتصالات بين ميسي وغوارديولا بهدف إقناع الأخير بالعودة إلى برشلونة، خلفا للمدرب الحالي لويس إنريكي، لكنها أكدت في الوقت ذاته رغبة غوارديولا في الالتزام بعقده الحالي مع السيتي، وربما تمديده لما بعد عام 2019، مما يعني أنه إذا ما أراد ميسي العمل تحت إدارة “بيب” مجددا، فعليه الإنتقال إلى الفريق الإنكليزي.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مانشستر سيتي عرض على ميسي اللعب في صفوفه مقابل راتب أسبوعي أساسي قيمته 500 ألف جنيه استرليني، ومن المرجح أن تزيد قيمة العرض مستقبلا في ظل المنافسة المالية المفاجئة من أندية الدوري الصيني للمحترفين.