مانشستر سيتي يستعيد المركز الثاني

استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجل الهدفين رحيم سترلينغ (29) وتايرون مينغز (69 خطأ في مرمى فريقه).

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 52 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف تشلسي المتصدر، وبفارق نقطتين امام توتنهام الثالث وارسنال الرابع.

وكان تشلسي تعادل مع بيرنلي 1-1، في حين فاز ارسنال على هال سيتي 2-0، وخسر توتنهام امام ليفربول الخامس 0-2.

وابقى الاسباني جوسيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي اغويرو على مقاعد الاحتياط، لكنه اضطر الى الدفع به بعد ربع ساعة على انطلاق المباراة فقط بدلا من البرازيلي الشاب غابرييل جيزوس (19 عاماً) الذي خرج مصابا.

وفضل غوارديولا جيزوس على اغويرو في المباراتين الاخيرتين لفريقه ايضا.

وكان غوارديولا المح الى امكان رحيل اغويرو (28 عاما) في نهاية الموسم بعد ان فقد مركزه اساسيا.

وانضم المهاجم الارجنتيني الى سيتي في 2011 من اتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 38 مليون جنيه.

وجاءت بداية الشوط الاول عادية المستوى من الطرفين خصوصا من مانشستر سيتي الذي لم يتمكن من فرض سيطرته على المجريات او تهديد مرمى منافسه بشكل جدي.

وكانت اولى الفرص الخطرة لسيتي في الدقيقة 27 اثر كرة من الاسباني دافيد سيلفا من الجهة اليسرى الى رحيم سترلينغ سددها من داخل المنطقة لكنها اصطدمت باحد المدافعين وارتدت من القائم الايسر لمرمى بورنموث.

وتكررت محاولة سيتي بعد دقيقتين بانطلاقة للالماني ليروي سانيه من الجهة ذاتها حيث مرر كرة تابعها سترلينغ في الجهة المقابلة من دون صعوبة في الشباك.

وحاول بورنموث مباغتة ضيفه في بداية الشوط الثاني فهاجم بحثا عن هدف التعادل لكن محاولاته كانت خجولة.

وعزز مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة 69 حين انطلق سترلينغ من الجهة اليسرى ومرر كرة الى الارجنتيني سيرخيو اغويرو امام المرمى لكن المدافع تايرون مينغز وضعها في الشباك عن طريق الخطأ.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة

2- مانشستر سيتي 52 من 25

3- توتنهام 50 من 24

4- ارسنال 50 من 25

5- ليفربول 49 من 25