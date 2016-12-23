مانشستر سيتي يستعد لتحطيم صفقته القياسية

كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي، سوف يواصل إنفاق الأموال، والقيام بصفقات ضخمة، كما حدث الصيف الماضي، عندما تعاقد مع المدافع الإنكليزي جون ستونز. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مانشستر سيتي، يُحضِّر عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لضم الهولندي فيرغل فان ديك، مدافع ساوثهامبتون.

وأشارت التقارير، إلى أن المدافع الهولندي، يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لن يتحقق مع ساوثهامبتون، في الوقت الراهن على الأقل.

كانت تقارير، ربطت فان ديك، بعمالقة الدوري الإنكليزي، مثل مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل فان ديك، إلى صفوف ساوثهامبتون، صيف 2013، بـ13 مليون يورو، قادمًا من سلتيك الأسكتلندي. يذكر أن مانشستر سيتي، تعاقد في الصيف مع جون ستونز من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ثاني أغلى مدافع في العالم بعد البرازيلي ديفيد لويز، الذي انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون جنيه أسترليني في 2014، قبل أن يعود ثانية للبلوز، الصيف الماضي.