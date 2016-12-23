مانشستر سيتي يستعد لتحطيم صفقته القياسية

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مانشستر سيتي، يُحضِّر عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لضم الهولندي فيرغل فان ديك، مدافع ساوثهامبتون.
يذكر أن مانشستر سيتي، تعاقد في الصيف مع جون ستونز من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ثاني أغلى مدافع في العالم بعد البرازيلي ديفيد لويز، الذي انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون جنيه أسترليني في 2014، قبل أن يعود ثانية للبلوز، الصيف الماضي.
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