ماكرون يؤكد للمعارضة السورية دعمه للانتقال السياسي

التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة برئاسة رياض حجاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وأكد حجاب خلال اللقاءين التزام المعارضة السورية بالعملية السياسية في سوريا ودعمها لأي اتفاق يسهم في تنفيذ القرارات الأممية.
كما بحث وفد المعارضة السورية مع ماكرون التصعيد الذي يعد له النظام السوري وحلفاؤه في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة على الحدود السورية-العراقية.
من جانبه، أكد ماكرون خلال اللقاء دعمه للانتقال السياسي في سوريا.
وقال بيان للرئاسة الفرنسية إن ماكرون تحدث عن التزامه الشخصي تجاه الملف السوري ودعمه للمعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي.
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