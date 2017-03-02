ماريو ماندزوكيتش على رادار غلطة سراي

كشفت شبكة بريميوم سبورت أن غلطة سراي التركي وضع عينه على نجم نادي يوفنتوس والدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة إلى أن يوفنتوس قد لا يمانع في رحيل نجم أتليتيكو مدريد السابق خصوصاً في حال بقاء المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يتبع مؤخراً خطة 4-2- 3 -1 بوجود غونزالو هيغواين كرأس حربة.