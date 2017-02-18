ماريتا الحلاني تستفيق على اجمل خبر في حياتها

كشفت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني عن إختيارها لتكون بين أفضل 3 موسيقيين صاعدين في العالم، وذلك بحسب أحد موقع “هافنغتون بوست” الأميركي”.

وأعلنت ماريتا هذا الخبر السار لمحبيها من خلال حسابها الخاصة عى تطبيق “إنستغرام”، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة متوجّهة بالشكر إلى كل الذين دعموها.

وكتبت ماريتا: “وعيت اليوم على خبر من أحلى الأخبار اللي سمعتها في حياتي، وعرفت احساس شو يعني احصد يلّي صرلي فترة عم ازرعه. كتير مبسوطة انو اسمي مذكور في أول موقع مجمع للاخبار في الولايات المتحدة والعالم “The Huffington post”.

وتابعت: “هذا الموقع اختارني لأكون من أول 3 موسيقيين صاعدين في العالم. كتير حلو شوف نتيجة دعمكن… شكراً من قلبي.. بحبكن كتير”.