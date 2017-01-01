ماريا كاري تتعرض لموقف محرج على المسرح (فيديو)

تعرضت النجمة العالمية ماريا كاري لموقف محرج في حفلها الأخير بمناسبة حفل رأس السنة، والذي عرضته قناة ABC ما أثر سلباً على أدائها.

وأشارت وكالة Associated Press إلى أن عطل فني قد وقع مع أثناء تقديمها أغنية Emotions، وتسبب ذلك بعدم توافق ما تغنيه ماريا كاري مع الصوت الخلفي للمسرح وأداء الراقصين، فما كان بها إلاّ أن استدركت الموقع وخاطبت الجمهور قائلةً: “أحاول أن أتمتع بروح رياضية، وأتعامل مع الموقف”، ثم طلبت من الجمهور أن يشاركها الغناء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأثناء تقديمها أغنية We Belong Together، تعطلت سماعة الأذن الخاصة بها ولم تتمكن من مواصلة الغناء، وقالت: “لا يوجد تحسن في الوضع على الإطلاق”.