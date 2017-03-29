ماروني: لا قرار سياسي بولادة قانون الانتخاب حتى الساعة

اعتبر عضو كتلة الكتائب النيابية النائب ايلي ماروني إن “ما ورد بمذكرة الرؤساء الخمسة الى القمة العربية يتوافق مع خطاب القسم الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون، والبيان الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتالي لا يتناقض أبداً مع اتفاق الطائف والقرارات الدولية، ولا يختلف مع الشرعية اللبنانية وضرورة سيطرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية على كل الأراضي اللبنانية.”

واضاف ماروني في حديث إذاعي أن “مضمون هذه الرسالة الموجهة للقمة العربية يشكل مصدر قوة لرئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري اللذيْن يمثلان لبنان بالقمة اليوم،” مستغرباً “كيف تمّ وصف هذه الرسالة بالسلبية!”

وحول قانون الانتخاب، أوضح ماروني أن “الاختلافات السياسية تمنع اقرار قانون جديد للانتخاب، كما أن القرار السياسي بإقرار هذا القانون لم يولد حتى الساعة، والا لما وصلنا الى ساعة الصفر، في وقت تأخذ الملفات الأخرى، من الموازنة العامة وخطة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب والقمة العربية، مكان القانون وتتقدم عليه في المناقشة، وبالتالي انتهت المهل القانونية، وبات على القوى السياسية إيجاد حل للملف، ولاسيّما أن التمديد مرفوض والفراغ خطير على كيان الدولة اللبنانية.”

وأكد ماروني أنه “من واجب مجلس النواب