ماركينيوس يصد محاولات سان جيرمان للتجديد

كشفت تقارير صحف اسبانية ان الدولي البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفض التجديد رفقة النادي الفرنسي ، حيث تشير التقارير الى انه يرغب في الانتقال الى برشلونة .

وينتهي عقد ماركينيوس في حزيران 2019 مع البي أس جي ، حيث يتفاوض النادي الفرنسي للابقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة .

ويعد العملاق الكتلوني من ابرز الاندية المهتمة بضم المدافع الشاب خلال الفترة الماضية .