ماركينيوس يصد محاولات سان جيرمان للتجديد

كشفت تقارير صحف اسبانية ان الدولي البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفض التجديد رفقة النادي الفرنسي ، حيث تشير التقارير الى انه يرغب في الانتقال الى برشلونة .
وينتهي عقد ماركينيوس في حزيران 2019 مع البي أس جي ، حيث يتفاوض النادي الفرنسي للابقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة .
ويعد العملاق الكتلوني من ابرز الاندية المهتمة بضم المدافع الشاب خلال الفترة الماضية .
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