ماركينيوس : مهمتنا كمدافعين ستكون الأصعب امام برشلونة

طالب المدافع البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس من زملائه التركيز خلال المباراة أمام بطل إسبانيا برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

وخلال تصريحات له ، قال ماركينيوس :”نعلم أن التفاصيل الصغيرة هي ما ستحسم نتيجة المباراة أمام برشلونة ، فهم يمتلكون لاعبين قادرين على صناعة الفارق دائماً”.

وأضاف :”يجب أن نسعى لبذل 110% من مجهودنا في تلك المواجهة وأن نجعلها مباراة العمر بالنسبة لنا ، صحيح أننا لم نواجههم منذ عامين ولكن جميع الأمور تبقى واردة ، فهم يمتلكون ثلاثي هجومي على أعلى مستوى وستكون مهمتنا كمدافعين هي الأصعب بكل تأكيد”.