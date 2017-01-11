ماركو ستوراري رسميا في ميلان

تعاقد نادى ميلان الإيطالي رسميا مع الحارس المخضرم ماركو ستوراري الحارس السابق لكالياري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي .

لعب ستوراري سابقا في الميلان من 2007 حتى 2010 وبعدها الى انتقل الى اليوفي حيث كان الحارس الثاني بعد بوفون وفي عام 2015 انتقل الى كالياري وساهم مع الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2015/2016 ، وكان أحد عناصره الأساسية قبل أن يخسر مكانه مؤخرا.