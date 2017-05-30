مارسيلو : نحن جاهزون لمواجهة اليوفنتوس

اشاد لاعب نادي ريال مدريد الاسباني مارسيلو في جهوزية الفريق الملكي للمباراة المرتقبة التي ستجمعه أمام اليوفنتوس الايطالي في نهائي دوري أبطال أرووبا لكرة القدم .
وخلال تصريحات له ، قال مارسيلو :”لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا ، لدينا لاعبين على أعلى مستوى وجاهزون بنسبة مئة في المئة”.
وأضاف :”نحن نعمل بشكل جيد هذا الموسم ونتدرب بشكل رائع ، أعتقد أننا نملك دافع كبير للفوز بنهائي دوري الأبطال هذا الموسم وكتابة التاريخ للموسم الثاني على التوالي”.
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