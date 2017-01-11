مارادونا : يجب أن يبقى ايكاردي بعيداً عن المنتخب

اكد الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا ان مواطنه ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان لا يستحق اللعب للمنتخب الأرجنتيني .
وخلال تصريحات له ، قال مارادونا :”يجب أن يبقى بعيداً عن المنتخب بدلاً من استدعائه”.
وأضاف :”كان من الأفضل توجيه دعوة لـ بازان فيرا صاحب 40 عاما ، إيكاردي لا يجب أن يكون الخيار الرابع بل السابع”.
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