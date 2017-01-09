مارادونا يؤيد مشاركة 48 منتخباً في المونديال

اعرب نجم كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا الاثنين عن تأييده اقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم الى 48، معتبرا ان الفكرة “رائعة”.

ومن المتوقع ان يبحث مجلس الفيفا (الاسم السابق للجنة التنفيذية) سلسلة اقتراحات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الابرز (بدلا من 32 حاليا)، في اجتماع ليومين يعقده في مدينة زوريخ السويسرية، على ان يتخذ قرارا بهذا الشأن غدا الثلاثاء.

وفي حال اقراره، يتوقع ان يطبق الاقتراح الجديد من مونديال 2026.

وقال مارادونا اثر مشاركته في مباراة استعراضية للاعبين قدامى في مقر الاتحاد الدولي عشية التصويت المرتقب، “تبدو لي فكرة رائعة”.

واضاف: “هذا الامر سيمنح فرصة اكبر لعدد اكبر من الدول لم يسبق لها ان شاركت على هذا المستوى”.

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 فريقا، بدءا من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022.

الا ان انفانتينو الذي تولى مسؤولياته على رأس الفيفا مطلع العام 2016، تعهد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتتعدد الصيغ المقترحة، اذ يشمل احدها زيادة عدد المنتخبات الى 40، وتوزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمس منتخبات، او توزيع المنتخبات الاربعين على عشر مجموعات من اربع فرق.

كما ان اقتراح المنتخبات الثماني والاربعين مطروح في صيغتين: اولهما تقوم على مشاركة 32 منتخبا في “ملحق” يتأهل منه 16 منتخبا ينضمون الى 16 منتخبا آخرا سبق لهم التأهل الى النهائيات. اما الصيغة الثانية، والتي يدعمها انفانتينو، فتقوم على توزيع 48 منتخبا على 16 مجموعة من ثلاث فرق، وتأهل الفريقين الاولين في كل مجموعة (اي ما مجموعه 32 منتخباً)، لخوض الادوار الاقصائية.

الا ان زيادة عدد المنتخبات الى 48 تلقى انتقادات، لاسيما لجهة تأثيرها السلبي المحتمل على مستوى البطولة.

الا ان مارادونا اعتبر ان “النوعية لن تتراجع، بل على العكس ستكون بطولة مع المزيد من كرة القدم”.

الى ذلك، اعرب المهاجم السابق للمنتخب الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي احرز مع بلاده كأس العالم 1998، ان الاقتراح “فكرة جميلة”.

اضاف بعد مشاركته في المباراة الاثنين “بالطبع سيكون هناك الكثير من الاشياء والحلول يجب ايجادها. لكن ما هو اكيد بانها ستعطي فرصة اكبر لدول ولاعبين لم يختبروا المشاركة على هذا المستوى”.