مارادونا: حقّقت حلم حياتي بالإنضمام إلى الفيفا

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا بداية عمله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر مارادونا صورة له تجمعه مع جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك معلقا عليها: “الآن تبدأ مهمتي الرسمية مع فيفا”.

وأضاف “أخيرا حققت حلم حياتي بالعمل من أجل كرة قدم نظيفة وشفافية من أشخاص يحبون الكرة، شكرا لجميع من دفعني لمواجهة هذا التحدي الجديد بالنسبة لي”.