مارادونا : الارجنتين قد تستبعد من المنافسات الدولية !

كشف أسطورة كرة القدم الارجنتينية السابقة دييغو أرماندو مارادونا عن مفاجأة غير سارة لعشاق منتخب الارجنتين خاصة بعد ان عانى الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم من قرار قضائي تم صدوره بإيقاف إنتخاباته الرئاسية .

فقد أكد مارادونا أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو هدد بإستبعاد المنتخب الارجنتيني من المنافسات الدولية في حال تم إكتشاف أن هناك تدخل حكومي في قرارات الإتحاد الارجنتيني لكرة القدم كاشفاً أن مشكلات الإتحاد ستؤدي في النهاية الى تأثير سلبي على منتخب الارجنتين ومنعه من الخوض في المسابقات الدولية وسيكلفه هذا عدم اللعب في كأس العالم 2018 في روسيا في حال تأهله اذا ثبت اي تدخل حكومي .