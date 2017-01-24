مارادونا: الأرجنتين لن تتوج ببطولة كأس العالم

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني السابق، دييغو مارادونا، أن كرة القدم في بلاده تراجعت خطوة إلى الوراء، متوقعا عدم تتويج راقصي التانغو ببطولة كأس العالم، سواء مع نجم الفريق ليونيل ميسي أو بدونه.

وأشار إلى أن ميسي لا يجب عليه أن يدفع ثمن جميع الكوارث وما فعله بعض أفراد الاتحاد الأرجنيتي لكرة القدم، مبينا أن من يتولون مسؤولية اتحاد بلاده للعبة لا يدركون كيفية حل المشكلات المتعلقة بالكرة الأرجنتينية.

وأضاف أن الفيفا يمكنه أن يعلق عضوية الاتحاد الأرجنتيني نظرا للأزمة التي يمر بها، معربا عن قلقه حيالها.