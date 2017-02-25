ماذا يعني شهر شباط في حياة راغب علامة؟

إنّ شهر شباط فبراير ليس شهراً عادياً بالنسبة للسوبر ستار راغب علامة إن كان على صعيد حياته الشخصية أو الفنية، ونواعم سوف تقوم بجولة على أبرز الأحداث في حياة راغب خلال هذا الشهر في السنتيْن الماضيتيْن.

للمفارقة وللمصادفة، إنّ شهر شباط فبراير يشكّل محطة مهمة في حياة السوبر ستار راغب علامة خلال السنوات الأخيرة، ففي شهر شباط فبراير من عام 2015 أطلق راغب كليب أغنيته الهيت “حبيب ضحكاتي” وتحديداً يوم الحادي عشر من شهر فبراير حين أصدر ثلاثة بروموهات لهذا العمل المصوّر على قناته الخاصة عبر يوتيوب من توقيع المخرج اللبناني وسام سميرة وحينها كانت فكرة جديدة بطرح ثلاثة بروموهات عوضاً عن البرومو الواحد، وعاد وطرح فيديو كليب “حبيب ضحكاتي” مساء الثاني عشر من شهر شباط/ فبراير لعام 2015 ضمن حملة دعائية واسعة نظّمتها شركة Backstage Production.

وفي عام التالي، يوم السابع عشر من شهر شباط فبراير من عام 2016 فقد علامة والدته بعد صراع مع المرض وعاش مأساة وحزناً كبيراً خاصة أنّ والده فارق الحياة بعد شهر من التاريخ الآنف ذكره.

أما شهر شباط من هذه السنة، فإنّه يُعدّ شهراً مميزاً لدى علامة حيث اختير ليكون أول فنان عربي يحيي حفل في Billionaire Mention في دبي إذ تمّ تحديد تاريخ هذا الحفل في الأول من شهر آذار مارس المقبل.

وبذلك يكون شهر شباط محطة هامة في حياة راغب.

وفي مقلب آخر، قام علامة بزيارة لأحد المشروعات الترفيهية الجديدة في بيروت ولم يُكشف النقاب عن هذا المشروع، ورغم أننا حاولنا التواصل مع مدير أعماله وشقيقه خضر علامة للاستفسار أكثر عن هذه الزيارة كان علامة منهمكاً في البروفات الخاصة بحفله خارج البلاد لذا كان صعباً التواصل معه.

المصدر: نواعم