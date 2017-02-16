ماذا يجمع بين رونالدو ونانسي عجرم؟.. اليكم التفاصيل

كشف المخرج التركي أيوب ديرليك تفاصيل مسلسله الجديد الذي يروي معاناة إحدى الأسر السورية النازحة بسبب الحرب.
وأشار في تصريح لصحيفة “يني شفق” التركية إلى أن العمل سيتم بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والممثلة العالمية أنجلينا جولي ولاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى نجوم آخرين لم يذكرهم.
وسيتم تصوير مسلسل “جسر الحياة” في جنوب تركيا، على أن يتم عرضه في الوقت نفسه في تركيا وأميركا اللاتينية ودول من الشرق الأوسط.
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