ماذا كشف جوزف طربيه لـ “المستقبل” عن العقوبات الاميركية؟

يصر رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه على رفضه ادراج الرموز الدستورية على لائحة العقوبات المالية الاميركية، اذ ان تسمية رمز دستوري وكأنه يعني بأن الدولة اللبنانية هي من يتعامل مع المنظمات المصنفة ارهابية وتقوم بتبيض الاموال.

وفي ما يتعلق بعلاقة المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، فما من تدابير جدية ستفرضها المصارف الاميركية على المصارف اللبنانية.

وبحسب طربيه مصلحة القطاع المصرفي ومصلحة المودعين وحماية الاقتصاد الوطني هي من الاولويات ويجب حمايتها.

تقرير: محاسن حلبي