ماذا قال عمرو أديب عن مرضه؟ (فيديو)

عاد الإعلامي المصري عمرو أديب إلى جمهوره، مساء الأربعاء، بتقديم برنامجه “كل يوم”، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به قبل أسبوعين.

وتحدث أديب خلال الحلقة عن تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وتدهور حالته الصحية إلى إجرائه العملية الجراحية.